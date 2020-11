Corona-Zahlen in der Großregion : Starker Anstieg der Corona-Zahlen in Region Grand Est

Starker Anstieg der Corona-Zahlen in Region Grand Est

Straßburg In der Region Grand Est ist jedes drittes Bett auf der Intensivstation derzeit mit einem Covid-Patienten belegt. Frankreichweit sind es 66 Prozent der Intensivbetten. Doch auch in Grand Est steigen die Zahlen der Neuinfektionen täglich.

Allein am vergangenen Samstag meldete die regionale Gesundheitsbehörde ARS 4145 neue Fälle. Am Sonntag waren es 3430. Die meisten Neuinfektionen werden im Département Bas-Rhin (Straßburg) verzeichnet. Dort gab es täglich mehr als 1000 neue Corona-Fälle. Doch auch im Département Moselle mit Grenze zum Saarland verschärft sich die Lage. Dort liegt der sogenannte Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, bei 367.