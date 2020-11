Streit in Frankreich: Einzelhändler gegen Supermärkte : Französische Bürgermeister proben den Aufstand

Einige Rathauschefs wollen Einzelhändlern erlauben, ihre Geschäfte wieder zu öffnen – trotz des Verbots aus Paris.

Warum darf man ein Buch im Supermarkt kaufen und nicht in einer Buchhandlung – dieser Widerspruch brachte in den vergangenen Tagen nicht nur die Einzelhändler auf die Palme, die sich sowieso der Konkurrenz der Onlineplattformen ausgesetzt sehen. Auch in den Stadtverwaltungen brodelt es gewaltig. Denn viele Klein- und Mittelstädte kämpften frankreichweit schon lange vor der Corona-Pandemie gegen Leerstände und befürchten jetzt eine Verödung der Einkaufsstraßen. Außerdem wurden viele Bürgermeister erst in diesem Jahr gewählt und wollen ein politisches Zeichen setzen. Mit ihren Protesten wandten sie sich an die Regierung, wie etwa Pierre Cuny, Stadtchef im lothringischen Thionville. In seinem Brief an den Premierminister Jean Castex spricht Cuny von einer „Ungerechtigkeit“ gegenüber den Einzelhändlern, die „seit den ersten Lockerungen im vergangenen Mai beachtliche Anstrengungen unternommen und große Investitionen geleistet haben, um sich an die neue Situation anzupassen“.