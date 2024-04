Gesellschaft Mehr Frauen in Schulleitungen

Die Schulen in Rheinland-Pfalz werden immer häufiger von Frauen geleitet. 61,4 Prozent aller Schulleitungen waren zu Beginn des laufenden Schuljahres weiblich, wie das Bildungsministerium in Mainz berichtete. Das waren 0,8 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. An den Grundschulen sind die Frauen auch in diesem Schuljahr traditionell in der Mehrheit - mit gut 78 Prozent. Zuwächse gab es aber auch bei den Schulleitungen der Gymnasien (um 1,6 Prozentpunkte auf 31,4 Prozent innerhalb eines Jahres) und noch deutlicher an den Realschulen plus (um 4,4 Prozentpunkte auf 40,7 Prozent).