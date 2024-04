Unfall Mehrere Verletzte bei Unfall zwischen Bus und Lastwagen

Bei einem Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Bus in Mainz sind sieben Menschen leicht verletzt worden. Unter den Verletzten waren fünf Fahrgäste und der Busfahrer sowie der Fahrer des Lastwagens, wie Feuerwehr und Polizei am Donnerstag mitteilten. Die Verletzten im Alter zwischen 20 und 67 Jahren wurden in Krankenhäuser gebracht.