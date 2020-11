Evangelische Kirchen feiern Reformationstag : „Glaube ist kein Impfstoff“

Mainz, Homburg/Saar, Bad Hersfeld Evangelische Kirchen denken bei Reformationsfeier über die Corona-Krise nach.

Die evangelischen Kirchen haben am Samstag die Feier des Reformationstages zur Coronakrise und anderen aktuellen Fragen in Beziehung gesetzt. Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung wies auf die tröstende Wirkung des christlichen Glaubens in Krisen hin. Bei einem aus der Mainzer Christuskirche ohne Gemeinde im Internet übertragenen Gottesdienst sagte er laut Pressestelle, dass der Glaube „kein Schutzschild, kein Impfstoff gegen Krankheiten sei“. Dagegen könne er Kraft geben, „in Spannungen und Anspannungen, in Sorgen und Angst nicht zu zerbrechen“. Zugleich motiviere er, „die Vernunft einzusetzen und in einem guten, helfenden Sinn füreinander da zu sein“.

Die evangelische Präsidentin des geplanten dritten Ökumenischen Kirchentags 2021 in Frankfurt und Präsidentin des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe, Bettina Limperg, machte in Festveranstaltung auf eine positive Folge der Corona-Pandemie aufmerksam: „Wann je ist über Freiheit, über Verantwortung, über Gemeinschaft und Vereinzelung, über den Wert des Lebens so intensiv gesprochen und gestritten worden?“ Dies sei ein „Hoffnungszeichen über diese schwierigen nächsten Monate hinaus“ und könne die Themenstellung des bevorstehenden Ökumenischen Kirchentag bestimmen. Limperg bekräftigte, dass die Organisatoren an der Veranstaltung festhalten wollten.

Der pfälzische Kirchenpräsident Christian Schad rief dazu auf, sich von gesellschaftlichen Zwängen zu befreien. Viele Menschen litten unter Leistungsansprüchen und Schönheitsidealen, sagte Schad bei seiner Predigt in Homburg. „Sie werden dadurch krank, brennen aus oder fallen in Depressionen.“ Genau so sei es dem Reformator Martin Luther vor über 500 Jahren ergangen, sagte Schad. Aus Angst vor dem Jüngsten Gericht habe er immer wieder versucht, die Gebote Gottes zu befolgen, um sich Gottes Gnade zu verdienen. An diesen hohen Ansprüchen sei er gescheitert und in tiefe Verzweiflung verfallen.