Konzert in Wawern : Ein Hauch von Buenos Aires

Mulo Francel (links) und Chris Gall (rechts) haben in Buenos Aires den Tango für sich entdeckt. Foto: Station K. Foto: Station K

Wawern Zwei preisgekrönte Musiker bringen am Dienstag, 7. Januar, um 20 Uhr den Tango in die Synagoge Wawern. Der Pianist Chris Gall und der Saxophonist Mulo Francel präsentieren nämlich ihr gemeinsames Album „Quadro Nuevo: Tango“, das mit dem German Jazz Award in Platin ausgezeichnet wurde.

Die Idee zum Album entstand bei einem Aufenthalt in Buenos Aires. Bei ihrem Programm „Mythos“ geht es um „den in Ikarus versinnbildlichten uralten Menschheitstraum vom Ausbruch aus dem eigenen Schicksal“.