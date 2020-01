Erbeskopf im Hunsrück : Schneekanonen warten auf ihren Einsatz

Thalfang Noch ist es zu warm fürs Ski- und Snowboardfahren am Erbeskopf im Hunsrück. Doch die Schneekanonen stehen schon bereit.

Die vergangene Wintersaison sei eher mittelmäßig gewesen – obwohl es laut Hepp 26 Lifttage gab mit weit über 100 000 Besuchern. Vor allem an den Wochenenden habe ein hoher Andrang geherrscht. „Die Menschen hatten einen gewissen ‚Schneehunger’.“ Damit das Wintersportzentrum seine Betriebskosten decken kann, brauche es in der Regel 30 Lifttage. Würde der Betrieb auf die Weihnachtszeit fallen, reichten auch schon 20 Tage. Weiße Weihnachten gab es allerdings seit ein paar Jahren nicht mehr, die Winter waren zumindest im Dezember eher mild. Das macht den Skibetrieb von Jahr zu Jahr schwieriger, weil die „Saison immer später beginnt“. Der Winter setze erst so richtig in der zweiten Januarhälfte ein. „Wir müssen also unsere Angebote im Wintersport auf Mitte Januar bis Ende Februar komprimieren. Wenn wir in diesen sechs Wochen keinen Frost haben, sieht es für unser Geschäft nicht so rosig aus.“