Landau : Drogenhändler muss 1,5 Millionen Euro zahlen

Landau Ein 33-Jähriger hat einen der größten Online-Shops für illegale Drogen in Deutschland aufgebaut. Nun muss er neben der Haftstrafe auch rund 1,5 Millionen Euro an den Staat bezahlen. Der Betrag errechne sich aus Zahlungen für über 5300 Drogengeschäfte, sagte Richter Markus Sturm am Montag bei der Urteilsverkündung vor dem Landauer Landgericht.

Staatsanwaltschaft und Verteidigung kündigten an, keine Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen zu wollen.