Nachhaltig leben : Kirchen-Aktion zum nachhaltigen Leben endet

Kaiserslautern/Speyer Mit einem ökumenischen Schöpfungsgottesdienst endet am Sonntag in Kaiserslautern die zweite Aktion „Trendsetter – Weltretter“ der Evangelischen Kirche der Pfalz und des Bistums Speyer.

Vier Wochen lang warb die ökumenische Mitmachaktion im September in der Pfalz und Saarpfalz für einen nachhaltigen Lebensstil. Mit dem Motto „Einfach anders bewegen“ nahm sie Bezug auf die „Schöpfungszeit“. Alle Teilnehmer erhielten per E-Mail oder WhatsApp tägliche Impulse zum Thema. Zudem gab es Andachten in öffentlichen Verkehrsmitteln, weltbewusste Stadtrundgänge und ein Walderlebnistag für Schulklassen. Die Initiatoren wollten die Menschen dazu bewegen, ihr Mobilitätsverhalten zu überdenken. Veranstalter waren das Bistum Speyer, die pfälzische Landeskirche, die AG der christlichen Kirchen sowie die Landeszentrale für Umweltaufklärung in Rheinland-Pfalz mit Kooperationspartnern.