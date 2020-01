Gospel in Hermeskeil : Gospel- und Popsongs gibt es in Hermeskeil zu hören

Hermeskeil Gospelmusik steht am Samstag, 1. Februar, in der Kirche St. Martinus in Hermeskeil auf dem Programm. Um 18 Uhr beginnt das Konzert des ökumenischen Gospelprojektes „Follow“. Der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) Traben-Trarbach hat in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Kirchenkreis Simmern-Trarbach und dem Dekanat Hermeskeil-Waldrach die Veranstaltung auf die Beine gestellt.

Laut Veranstaltern werden mehr als 100 Teilnehmer die von Bernhard Rörich komponierten Gospel- und Popsongs einstudieren. Für die musikalische Umsetzung ist der Chor um Leiter Rafael Klar zuständig. Die Stimm- und Gesangstrainerin Judith Klar aus Hamburg gibt den Chormitgliedern Tipps. Außerdem haben die Veranstalter die CVJM-Band „menschwärts“ sowie die Formation „freyraeume“ für Licht und Sound angekündigt.