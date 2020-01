Vor Konzert in Wiltingen : „Ich mag es dramatisch und vielschichtig“

Lilly Among Clouds beherrscht sowohl Pop-Balladen als auch groovige Nummern. Foto: Station K

Lilly Among Clouds stellt am Donnerstag ihr neues Album „Green Flash“ in Wiltingen vor. Mit der SZ spricht sie über ihre Musik und die Liebe zum Beruf.

Von Dirk Ley

Wie würden Sie den Entstehungsprozess Ihres neuen Albums „Green Flash“ beschreiben?

LILLY Die Lieder sind querbeet gemischt – teilweise ganz alt und teilweise ganz neu. Besonders spannend ist es, ein Lied aufzunehmen, das schon 15 Jahre alt ist. Die Emotionen sorgen beim Einsingen dafür, dass es sich anfühlt, als wenn es gestern geschrieben worden wäre.

Worin liegen die Unterschiede zwischen dem ersten Album „Aerial Perspective“ und dem zweiten Album „Green Flash“?

Info Lilly Among Clouds kommt nach Wiltingen Lilly Among Clouds präsentiert am Donnerstag, 30. Januar, um 20 Uhr ihr neues Album „Green Flash“ im Bürgerhaus Wiltingen. Einlass ist um 19 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 22,47 Euro. An der Abendkasse werden erhöhte Preise fällig. Die junge Musikerin hat sich im vergangenen Jahr beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest einen Namen gemacht, als sie den dritten Platz belegte. Sie versucht eigenen Worten zufolge, bei ihren Konzerten eine Mischung zwischen Pop-Balladen am Klavier auf der einen und groovigen Nummern auf der anderen Seite herzustellen. www.station-k.de

LILLY Beim ersten Album habe ich mich noch gefragt „Wo will ich hin?“. Beim zweiten Album war ich schon entspannter. Während des Entstehungsprozesses habe ich es als Privileg empfunden, diesen Beruf ausüben zu dürfen.

Wer zählt eigentlich zu Ihren musikalischen Vorbildern?

LILLY Ich könnte jetzt ein paar Alben nennen, die ich rauf und runter gehört habe. Aber bei keinem Sänger hatte ich das Gefühl, dass ich genauso werden wollte.

Welche Sänger oder Bands haben Sie denn besonders gerne gehört?

LILLY Als Kind habe ich Lauryn Hill, Alanis Morissette, und Avril Lavigne rauf und runter gehört. Ein besonders spannender Aspekt ist für mich dabei der Prozess des Songschreibens. Die Songs der Arctic Monkeys gefallen mir auch gut. Und Lykke Li finde ich spannend. Ihre Musik umgibt viel Drama, aber letztendlich geht es immer um die Melodie.

Wie würden Sie Ihren Musikstil selbst beschreiben?

LILLY Ich beschreibe mich selbst sehr ungern. Ich singe Indie-Pop. Ich mag es dramatisch und vielschichtig, emotional und lebendig.

Sie haben im vergangenen Jahr beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) teilgenommen und den dritten Platz belegt. Welche Eindrücke haben Sie von diesem Großevent mitgenommen?

LILLY Am Anfang war ich sehr neugierig, wie Fernsehen funktioniert. Beim eigenen Konzert baust du alles selbst auf. Beim ESC hatte ich hingegen den Luxus, nur singen zu müssen. Ich war erstaunlich cool. Ich war nicht nervös. Es hat Spaß gemacht, dabei gewesen zu sein. Ich war überraschend entspannt. Es war eine tolle Erfahrung.

Können Sie sich vorstellen, in der Zukunft noch einen weiteren Anlauf hinsichtlich der European-Song- Contest-Teilnahme zu nehmen?

Lilly Among Clouds machte bei "Unser Lied für Israel" mit einem starken dritten Platz auf sich aufmerksam. Foto: Station K. Foto: Station K