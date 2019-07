Forscher untersuchen Essen aus der Steinzeit : Was bei Ötzi auf den Teller kam

Bei der Archäobotanik am Landesamt für Denkmalpflege Hessen werden am Mikroskop Getreidekerne untersucht, die bei Ausgrabungen gefunden wurden. Forscher können dadurch sagen, was Menschen früher gegessen haben. Foto: dpa/Peter Zschunke

Mainz/Wiesbaden Maria Hopf hat die Erforschung pflanzlicher Reste von Ausgrabungen vorangetrieben. Eine Straße in Mainz soll an die Pionierin erinnern.

Zwei Getreidekörner hingen im Fell von Gletschermann Ötzi, dessen Kleidung und Ausrüstung 1991 im Mainzer Forschungsmuseum RGZM untersucht wurden. „Das war etwas für unsere Archäobotanikerin Maria Hopf“, erinnert sich der Leiter der RGZM-Restaurierungswerkstätten, Markus Egg. „Sie hat die schön erhaltenen Funde als Einkorn bestimmt, eine Weizenart.“ Hopf gilt als Pionierin der Archäobotanik – diese Wissenschaft erforscht Überreste von Pflanzen für die frühe Vegetations- und Agrargeschichte. Nach der 2008 gestorbenen Forscherin soll eine neue Straße in Mainz benannt werden, die voraussichtlich in diesem oder Anfang nächsten Jahres im Universitätsviertel angelegt wird.

„Wo andere bei archäologischen Grabungen auf Relikte menschlicher Bautätigkeit oder Handwerkskunst stießen, erforschte Dr. Maria Hopf vom Römisch-Germanischen Zentralmuseum in Mainz die Überreste aus der Pflanzenwelt und gab so Aufschluss über die Entstehung und Entwicklung von Kulturpflanzen“, heißt es in der Beschlussvorlage des Stadtrats. Geboren in Wettin bei Halle, studierte Hopf in Berlin bei Elisabeth Schiemann (1881-1972), die sich der Geschichte der Kulturpflanzen widmete. 1956 kam Maria Hopf zum Römisch-Germanischen Zentralmuseum (RGZM) nach Mainz, wo sie 1961 eine eigene Abteilung für Archäobotanik aufbaute.