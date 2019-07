Insolvenz bei Baumholder Großbäckerei Kohl-Brot : Gewerkschaft: Weil Betriebsrat fehlt, gibt es keinen Sozialplan

Baumholder An die 100 Mitarbeiter des zahlungsunfähigen Bäckereiunternehmens Kohl-Brot verlieren ihren Job, ohne mit Abfindungen, Transfergesellschaft oder ähnlichen Abfederungen rechnen zu können. Der Grund: Die Belegschaft hat nie eine Interessenvertretung gewählt.

Das Ende des Traditionsunternehmens Kohl-Brot aus Baumholder, das auch mit zahlreichen Filialen im Saarland vertreten war, trifft viele Mitarbeiter mit voller Breitseite. Davon geht Mark Baumeister aus. Denn nach Angaben des Geschäftsführers bei der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) in Saarbrücken werde es keinen Sozialplan geben, um soziale Härten durch den Jobverlust abzufedern. An solchen Verhandlungen ist in der Regel ein Betriebsrat des betroffenen Unternehmens beteiligt. Allerdings habe es bei der insolventen Großbäckerei Kohl-Brot keine gewählte Mitarbeitervertretung gegeben, die üblicherweise solche Verhandlungen aufnimmt. Obwohl dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Darum werde es auch keine Transfergesellschaft oder Abfindungen geben. Sie konnten nach Baumeisters Auskunft wegen des fehlenden Betriebsratsgermiums nicht ausgehandelt werden. Erschwerend komme hinzu, dass nur wenige Mitarbeiter gewerkschaftlich organisiert seien.