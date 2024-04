13,6 Millionen Euro Kosten Zweckverband stimmt Kreuzungsvereinbarung zu – Autobahnanschluss bei Hahnweiler kommt

Wenn alles nach Plan verläuft, soll Baubeginn für die Autobahnauffahrt ziemlich genau zwischen den Anschlussstellen Birkenfeld und Freisen am 1. September 2025 sein, Fertigstellung dann im März 2027. Parallel dazu soll am 70 Hektar großen Gewerbegebiet, das zum Teil auch in Wolfersweiler liegt, gearbeitet werden. „Interessenten gibt es bereits“, sagt Alsfasser. Schließlich sei es das einzige zusammenhängende Gewerbegebiet dieser Größe in Rheinland-Pfalz. „Hier können auch mal 18 oder 20 Hektar verkauft werden“, nennt Alsfasser den Vorteil.