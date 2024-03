2010 entlaufen Überglückliche Besitzerin: Katze „Perle“ ist nach 13 Jahren wieder zu Hause

Fast wäre es nicht zu dem Wiedersehen nach so langer Zeit gekommen. Denn als Melanie Christmann in ihrem Mailpostfach die Nachricht vom Tasso Verein sieht, hält sie diese zuerst für Spam. Da der Name ihrer vermissten Perle im Betreff steht, entscheidet sie sich schließlich doch, die E-Mail zu öffnen – zum Glück, denn der Verein konnte sie telefonisch nicht erreichen und hat gute Neuigkeiten: Perle wurde nach 13 Jahren wiedergefunden.