Großbrand in der Pfalz : Seit Sonntag brennt es auf einem Bauernhof – THW von der Saar unterstützt Kollegen

Großbrand in der Pfalz

Gimsbach Glut frist sich auch am Montag (22. Juli) noch unentwegt durch Heuballenberge. Um dies in den Griff zu bekommen, sind Helfer aus dem Saarland hinzugerufen worden

Ein Großfeuer auf einem Bauernhof in Gimsbach (Landkreis Kusel) hält seit dem späten Sonntagnachmittag Feuerwehren aus der gesamten Region auf Trab. Auch das Technische Hilfswerk (THW) musste anrücken. Wie ein Sprecher der Hilfsorganisation berichtet, sind seine Kollegen gefordert, um brennendes Heu auseinanderzuziehen. Dieses war in einer Scheune gelagert, deren Dach mittlerweile einstürzte. Durch die Hitze seien die Stahlträger nicht mehr in der Lage gewesen, es zu halten. Unterdessen fresse sich die Glut weiterhin durch das Heu.