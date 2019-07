im Kreis Trier-Saarburg : Gleitschirmflieger stirbt bei Absturz

Klüsserath Ein 44 Jahre alter Gleitschirmflieger ist bei einem Absturz in Rheinland-Pfalz ums Leben gekommen. Der Mann aus dem Raum Köln sei am Samstagnachmittag bei Klüsserath (Kreis Trier-Saarburg) aus etwa 30 Meter Höhe auf ein Kornfeld gefallen, teilte die Polizei am Abend mit.

