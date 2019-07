Nach Einbruch : Dieb versteckt sich im Klohäuschen – Eigentümer schiebt Riegel vor

(Symbolfoto). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Pirmasens Nach einem Einbruch in ein Wochenendhaus in Pirmasens hat der Eigentümer den Dieb in einem Toilettenhäuschen ertappt und eingesperrt.

Der 35 Jahre alte Tatverdächtige versteckte sich dort laut Angaben der Polizei, nachdem er am Samstag in das Haus eingebrochen war. Er hatte Gegenstände wie eine Hängematte und eine Gasflasche mitgehen lassen.