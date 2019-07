Schwere Zwischenfälle bei Kaiserslautern : Mehrere Menschen nach zwei Unfällen auf Autobahn 6 verletzt

Kaiserslautern Ein Wohnwagen überschlägt sich. In den Stau fährt ein Lastwagen hinein.

Nach zwei Unfällen auf der Autobahn 6 bei Kaiserslautern sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 23-Jähriger mit seinem Wagen am Mittwochmorgen (3. Juli) zwischen der Anschlussstelle Kaiserslautern-West und Kaiserslautern-Einsiedlerhof einem Wohnwagengespann aufgefahren und in dessen Heck gekracht. Der Wohnwagen überschlug sich dabei und der 51-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Der 23-Jähriger blieb unverletzt.

Wegen des Unfalls entstand laut Polizei ein Stau, in dessen Ende ein Lastwagenfahrer hineinfuhr und mit einem vorausfahrenden Laster eines 42-Jährigen kollidierte. Der 50-jährige Unfallverursacher wurde dabei in seinem LKW eingeklemmt. Ein nachfolgender Sattelzug eines 41-Jährigen prallte gegen den Wagen des 50-Jährigen und kam daneben zum Stehen. Beide Fahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 42-Jährige blieb unverletzt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 300 000 Euro. Die Autobahn war am Mittwochmorgen in Fahrtrichtung Saarbrücken gesperrt. Hierdurch bildete sich ein circa 15 Kilometer langer Stau, der bis hinter die Anschlussstelle Enkenbach-Alsenborn reichte. Der Verkehr wurde aufgrund der Aufräumarbeiten einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Wie lange die Arbeiten andauern, war laut Polizei auch am Mittag noch unklar.