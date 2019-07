Deutscher Wetterdienst bestätigt : Auch Experten sprechen jetzt von einem Tornado in der Pfalz

Bobenheim am Berg Es war ein Wirbelsturm, der bei einem Unwetter in Bobenheim am Berg unter anderem Häuser zerstört hat.

Bei dem Unwetter, das am Freitagnachmittag (12. Juli) in Bobenheim am Berg schwere Schäden anrichtete, handelte es sich um einen Tornado. Das hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag bestätigt. „Es war ein schwacher bis mäßiger Tornado der Kategorie F1“, sagte Andreas Friedrich, der Tornadobeauftragte des DWD. Ein solcher Tornado könne Windgeschwindigkeiten von etwa 117 bis 180 Kilometern in der Stunde erreichen. Zuvor hatte bereits die Wetterseite „Tornadoliste.de“ den Sturm in dem kleinen Ort in Rheinland-Pfalz als Tornado eingestuft.