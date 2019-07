Ermittlungen in Kaiserslautern : Nach Verdacht auf Kindesmissbrauch an Westpfalz-Klinikum steht Untersuchungsergebnis fest

Kaiserslautern Ein ehemalige Assistenzarzt der Homburger Uni-Klinik, der im Verdacht des sexuellen Missbrauchs steht, war auch in der Pfalz tätig.

Der Verdacht des Missbrauchs von Kindern am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern hat sich nicht erhärtet. Eine mit der Untersuchung beauftragte Taskforce gab in ihrem vorläufigen Abschlussbericht Entwarnung, wie das Klinikum am Dienstag mitteilte. Es ergaben sich demnach bei den rund zweiwöchigen Untersuchungen keine Hinweise darauf, dass ein von April 2014 bis zu seinem Tod im Juni 2016 in der Klinik für Neurologie beschäftigter Mediziner Kinder am Westpfalz-Klinikum missbraucht haben könnte.