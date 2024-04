Ortsgemeinderat beschließt Doppelhaushalt Neubaugebiet soll Haushalt nutzen – Ärger um Essensgeld-Erhöhung in Kita Martinshöhe

An die Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau muss Martinshöhe im laufenden Jahr fast 675 000 Euro abführen. An den Landkreis sogar fast 700 000 Euro. Von einem steuerlichen Aufkommen von rund 1,6 Millionen Euro verbleiben der Ortsgemeinde gerademal rund 312 000 Euro. Rund 1,48 Millionen Euro muss die Ortsgemeinde in die Erschließung des Neubaugebietes erstatten. Im laufenden Haushaltsjahr sind das nochmals 300 000 Euro. Für den Breitbandausbau werden 6500 Euro bereitgestellt. In den Ausbau des Steinkreuzer Weges, 1. Bauabschnitt, sollen rund 280 000 Euro und in den Bauabschnitt der Altgasse rund 190 000 Euro investiert werden.