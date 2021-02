Prozess OLG Koblenz : Fast dreieinhalb Jahre Haft für PKK-Funktionär

Saarbrücken/Koblenz Das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz hat am vergangenen Freitag einen hochrangigen Funktionär der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zu drei Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte nach dem Paragraph 129b Strafgesetzbuch eine terroristische Straftat begangen habe.

Das Kurdische Gesellschaftszentrum Saarbrücken (KGZ) spricht in einer Presseerklärung von einer „Verurteilung in Erdogans Namen“. Der Beschuldigte habe Prozessbeobachtern zufolge keinerlei individuelle Straftaten begangen. Das OLG sah es nach eigener Auskunft allerdings als erwiesen an, dass der 38-Jährige als einer von insgesamt neun Regionalverantwortlichen in Deutschland zur hiesigen obersten Führungsebene der PKK gehört hatte, einer „terroristischen Vereinigung im Ausland“. Der zuletzt im nordrhein-westfälischen Grevenbroich gemeldete Türke kontrollierte laut Anklage unter dem Decknamen „Rojhat“ zeitweise die Aktivitäten der PKK im Saarland, in Hessen und Rheinland-Pfalz.