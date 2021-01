Zwei Fälle im Kreis Trier-Saarburg : Rheinland-Pfalz: Zehn weitere Fälle von Corona-Mutationen nachgewiesen

Mainz Corona-Tests in Rheinland-Pfalz haben weitere Fälle mit mutierten Viren nachgewiesen.

Nach acht Nachweisen auf eine der drei Virusvarianten aus Großbritannien, Südafrika oder Brasilien im Kreis Mainz-Bingen und im Kreis Rhein-Hunsrück seien am Samstag weitere zehn Verdachtsfälle auf eine dieser Mutationen bekannt geworden, teilte das Gesundheitsministerium in Mainz mit. Davon waren sieben im Kreis Germersheim und zwei im Kreis Trier-Saarburg. Auch in diesen Fällen wird die zuerst ihn Großbritannien entdeckte Coronavirus-Variante B.1.1.7 vermutet.