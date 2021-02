Nach Roter Karte : FCS-Kapitän Zeitz für drei Spiele gesperrt

Frankfurt/Main Kapitän Manuel Zeitz vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken ist wegen rohen Spiels für drei Pflichtspiele gesperrt worden.

Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mit. Zeitz war in der Nachspielzeit des Drittligaspiels bei Hansa Rostock am vergangenen Mittwoch des Feldes verwiesen worden. Damit fehlt der 30-Jährige in den Drittliga-Spielen heute Abend beim Halleschen FC, gegen den MSV Duisburg und bei der SpVgg Unterhaching.