Höhenretter im Einsatz : 55-Jähriger nach medizinischem Notfall vom Altfels gerettet

Kastel-Staadt Höhenretter sind am Samstagmorgen in der Nähe von Kastel-Staadt einem Wanderer aus dem Saarland zu Hilfe geeilt. Der Mann wurde der Rettungsleitstelle Trier und der Polizei Saarburg gegen 10 Uhr gemeldet.

Der 55-jährige Wanderer hatte sich am Morgen alleine aufgemacht, den Altfels zu erkunden. Dieser ist 416 Meter hoch und eine Attraktion mehrerer Wanderwege. Der Mann kletterte die steile Felswand hinauf bis zum Felstableau. Dort angekommen, erlag der Wanderer einem medizinischen Notfall. Er rief seinen Bruder an, der anschließend die Rettungskräfte alarmierte.

Der Mann war während der Rettungsmaßnahmen ansprechbar, aber nicht mehr mobil. Zur weiteren medizinischen Überprüfung wurde er nach der Rettung in ein Trierer Krankenhaus geflogen. Die Rettung erfolgte durch Höhenrettungseinheiten der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell und der Berufsfeuerwehr Trier. Der Mann wurde von den Einsatzkräften am Fels heruntergelassen und dann in einen Rettungswagen getragen. Die Rettungsaktion dauerte rund eineinhalb Stunden.