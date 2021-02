Untreue-Prozess gegen Homburgs OB : Staatsanwaltschaft: Revision gegen Schneidewind-Urteil

Homburg Oberstaatsanwalt Peter Thomé hatte den Schritt direkt nach dem Untreue-Urteil gegen den derzeit suspendierten Homburger Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (SPD) bereits angekündigt, jetzt ist es amtlich: Die Staatsanwaltschaft in Saarbrücken hat am Dienstag Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) eingelegt.

Schneidewind wurde in der vergangenen Woche in der sogenannten Detektiv-Affäre vom Landgericht Saarbrücken wegen Untreue zu einer Geldstrafe über 120 Tagessätze à 90 Euro veruteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von neun Monaten auf Bewährung gefordert.

Nach der ersten Bekundung der Staatsanwaltschaft, über eine Revision nachzudenken, hatte am Freitag auch Schneidewind selbst angekündigt, den Weg einer neuerlichen Revision zu gehen – um seine Chancen in dem laufenden Prozess zu wahren, wie er es nannte. Jetzt also der neuerliche Gang zum BGH, der bekanntlich das erste Urteil gegen Rüdiger Schneidewind gekippt und zur Neuverhandlung an des Landgericht zurückgereicht hatte.