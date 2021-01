Elf neue Fälle : Neue Missbrauchsfälle erschüttern Bistum Speyer

Speyer Das Bistum wolle die Aufarbeitung „jetzt wirklich mit allen Kräften angehen“ sagte der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann.

Die im Bistum Speyer neu bekanntgewordenen Vorwürfe des Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen haben nach den Worten des Speyerer Bischofs Karl-Heinz Wiesemann das Vertrauen in die katholische Kirche schwer erschüttert. Mit der Einrichtung eines Betroffenenbeirats und einer unabhängigen Kommission wolle das Bistum die Aufarbeitung und Prävention von sexuellem Missbrauch „jetzt wirklich mit allen Kräften angehen“, sagte Wiesemann am Mittwoch in Speyer vor Journalisten. Eine „neue Kultur der Achtsamkeit“ sei nötig.