Wegen zu später Begründung : Mietpreisbremse in Rheinland-Pfalz gekippt

Mainz Seit nahezu vier Jahren gilt in drei Städten in Rheinland-Pfalz die Mietpreisbremse. Jetzt aber hat das Amtsgericht Mainz die Landesverordnung dazu für unwirksam erklärt und die Klage im Auftrag eines Mieters abgewiesen.

Der Bund habe für die Umsetzung der Mietpreisbremse in den Ländern ausdrücklich eine Begründung gefordert, erklärte das Gericht. Das Finanzministerium habe erst im September 2018 eine Begründung für die Verordnung auf seiner Homepage veröffentlicht. „Eine Veröffentlichung erst drei Jahre später führt zur Unwirksamkeit der Verordnung“, heißt es in dem Urteil.

„Dies ist mehr als peinlich, das ist eine massive Pflichtverletzung des Gesetzgebers in einem ganz wichtigen Bereich, der eine millionenschwere Schädigung von Mieterinnen und Mietern zur Folge hat“, kritisierte der in dem Mainzer Rechtsstreit unterlegene Rechtsanwalt Daniel Halmer im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. „Es geht bundesweit um Schäden von mehreren Hundert Millionen Euro, die jedes Jahr entstehen, in denen betroffene Mieter in ihrer Wohnung sind.“