Rückbau erfolgreich : Kühlturm des Atomkraftwerks Mülheim-Kärlich ist Geschichte

Mülheim-Kärlich Nach jahrelanger Vorarbeit ist es vollbracht: Der Kühlturm des AKW Mülheim-Kärlich steht nicht mehr. Er wurde am Freitag gezielt zum Einsturz gebracht. Beim Ende eines Symbols der Kernenergie in Rheinland-Pfalz war auch Politprominenz dabei.

Am Ende ging es ganz schnell: Der Kühlturm des Atomkraftwerks Mülheim-Kärlich ist Geschichte. Das einst über 160 und zuletzt noch rund 80 Meter hohe Betonkonstrukt stürzte am Freitag wie geplant in sich zusammen. Zuvor hatten zwei ferngesteuerte Bagger – einer mit einem Meißel und einer mit einer Zange - mehrere von insgesamt 72 Stützen am unteren Ende des Turms weggerissen. In den Tagen zuvor hatten ihn Experten bereits gezielt geschwächt, indem sie Schlitze in den Beton sägten.