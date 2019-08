AKW Mülheim-Kärlich : AKW-Kühlturm fällt am Freitag um

Mülheim-Kärlich Erst wurde der Kühlturm des ehemaligen AKW Mülheim-Kärlich über ein Jahr lang Stück für Stück abgetragen. Zum großen Finale am Freitag soll die Betonkonstruktion zusammensacken.

Eine Sprengung braucht es am Kühlturm in Mülheim-Kärlich nicht, wie die Sprecherin des Betreibers RWE, Dagmar Butz, erklärt. Dafür sei der Turm „vorgeschwächt“ worden. An mehreren Stellen wurden Schlitze in die Betonschale gesägt, der letzte Schnitt erfolgte am Montag. Am Freitag wird der Bagger dann mindestens acht Stützen am Boden wegnehmen, auf denen der Kühlturm ruht. Bei der neunten oder zehnten dürfte das Konstrukt der RWE zufolge dann fallen. Insgesamt steht der Turm auf 72 Stützen, angeordnet in 36 V-förmigen Paaren.