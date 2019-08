Die vermeintlich große Liebe via Instagram : Pfälzerin (70) fällt auf Heiratsschwindler herein – und verliert 7000 Euro

Winnweiler Es sollte die große Liebe werden. Doch was dann geschah, brachte eine Rentnerin um sehr viel Geld.

Um sich endlich im realen Leben zu begegnen, gab er seiner gutgläubigen Bekanntschaft eine E-Mail-Adresse an, über die sie wiederum Kontakt mit dem US-Militär aufnehmen sollte. Der Grund: Die Pfälzerin sollte ihm so bei seinem Arbeitgeber Urlaub erbetteln. Das stelle sich nämlich alles etwas kompliziert dar: Er befinde sich zurzeit auf Auslandseinsatz im Jemen.

Das Ganze war dann auch noch mit erheblichen Geldforderungen verbunden: 7000 Euro Verdienstausfall plus 14 000 Euro für einen Ersatzmann, der den Job ihren angeblichen Verlobten übernehmen sollte. Das alles sollte die deutsche Geliebte aufbringen. Der Betrag sei deswegen so enorm, da der Bittsteller schließlich in einer gehobenen Stellung seinen Dienst fürs Vaterland verrichte. Trotz dieser herausragenden Position sei er aber nicht in der Lage, die Summe selbst zu beschaffen. Die haarsträubende Begründung, wie sich im Nachhinein herausstellt: Seine Bankverbindungen seien wegen der ach so geheimen Auslandsmission eingefroren. Sprich: Er komme nicht an sein Geld.