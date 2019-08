An nur einem Vormittag : Polizei blitzt 781 Raser auf der A 8 bei Neunkirchen

Neunkirchen (SZ) Gleich 781 Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit gingen der Polizei am Dienstagvormittag bei einer Messung in einer Baustelle auf der A 8 bei Neunkirchen in Richtung Zweibrücken ins Netz. Dort sind zunächst 100, dann 80 Kilometer pro Stunde erlaubt.

