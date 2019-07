170 Trucks ausgestellt : Lkw-Fahrer-Fest am Flugplatz Zweibrücken

Zweibrücken An diesem Wochenende feiert das „Airfield Truckfest“ in Zweibrücken Premiere. Am Freitag, 2. August, ab 12 Uhr, sowie am Samstag und Sonntag ab 10 Uhr werden auf dem Flugplatz in Zweibrücken neben 170 Lkw Vorführungen eines Lkw-Abschleppdienstes geboten.

