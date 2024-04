Technik Unimedizin: Spritzen und Medikamente aus Roboterhand

Auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels seien die Roboter sehr wertvoll, sagte Krämer und äußerte gleichzeitig einen Wunsch für die Zukunft. Aktuell lerne niemand, diese Geräte zu bedienen - es sei quasi ein „Learning by doing“, also ein Lernen in der Praxis. „Wir brauchen einen neuen Beruf in der Apotheke“, sagte sie, beispielsweise einen Pharmazie-Ingenieur, wie es ihn in der früheren DDR gegeben habe.