Chemieindustrie Große Aufgaben: Neuer BASF-Chef startet mit Druck

Der neue BASF-Chef Markus Kamieth übernimmt einen Chemiekonzern in stürmischen Zeiten. Daran lässt sein Vorgänger Martin Brudermüller an seinem letzten Tag für den DAX-Konzern auf der Hauptversammlung in Mannheim keinen Zweifel. Der weltgrößte Chemiekonzern stehe unter Kosten- und Margendruck. Die Profitabilität gerade am größten Standort am Hauptsitz des DAX-Konzerns in Ludwigshafen müsse sich erhöhen, gab der 62-Jährige am Donnerstag seinem Nachfolger mit auf den Weg.