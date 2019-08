Erste von 23 Veranstaltungen : Bundes-SPD beginnt Kandidatenkür in Saarbrücken

Die Chefin der Saar-SPD, Anke Rehlinger, rechnet mit weiteren Bewerbern für den Vorsitz der Bundespartei. Foto: dpa/Harald Tittel

Berlin/Saarbrücken Die Kandidaten für den Parteivorsitz der SPD sollen sich auf 23 Regionalkonferenzen der Basis vorstellen. Auftakt ist am 4. September in Saarbrücken, Abschluss am 12. Oktober in München, wie die Parteizeitung „Vorwärts“ am Dienstag in ihrer Online-Ausgabe berichtete.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa