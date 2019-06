Saarland ist Schlusslicht : 2018 keine neue geförderte Sozialwohnung im Saarland entstanden

Berlin/Saarbrücken Mit diesem Wert ist das Saarland Schlusslicht im bundesweiten Vergleich.

Im Saarland ist im vergangenen Jahr nicht eine geförderte Sozialwohnung neu gebaut worden. Das geht aus einem Bericht des Bundesbauministeriums hervor. Das war in keinem anderen Bundesland so. Das einwohnermäßig noch kleinere Bremen kam beispielsweise auf 142 geförderte Wohneinheiten, in den Stadtstaaten Hamburg und Berlin waren es sogar jeweils über 3000.