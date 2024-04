3. Fußball-Liga Vor dem Spiel FCS gegen Halle – so bereitet sich die Polizei in Saarbrücken darauf vor

Insbesondere um rivalisierende Fans der jeweiligen Mannschaften vor, während und nach Fußball-Spielen auseinanderzuhalten, setzt die Polizei regelmäßig auf gesonderte Regeln im Umfeld der Austragungsorte. So auch in Saarbrücken. Hier steht am Wochenende die nächste Begegnung an. Und im Vorfeld bereiten sich die Beamten erneut darauf vor.