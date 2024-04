Kriminalität Einbrüche in Tankstellen mit Millionenschaden: Festnahmen

Nach zahlreichen Einbrüchen in Tankstellen und Supermärkten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mit einem geschätzten Schaden von mehr als einer Million Euro sind fünf mutmaßliche Täter festgenommen worden. Sie sollen Mitglieder einer Bande sein, die seit Mitte 2023 viele Einbrüche begangen habe. An den Festnahmen am Dienstag waren auch Spezialeinheiten beteiligt, teilte die Polizei Düren mit.