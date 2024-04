Einsatz in Homburg für die Allgemeinheit In 72 Stunden die Welt ein Stückchen besser machen

„Bis zu diesem Moment wusste niemand, was uns die kommenden drei Tage erwartet. Erst im Anschluss an die Eröffnung konnten wir dann mit der Planung für das Wochenende beginnen“, erzählt Fenja Schmidt. Die 16-Jährige ist eine der Jugendleiter der KSJ und begleitete mit ihren Kollegen insbesondere die Organisation an diesem Wochenende. Und diese war wichtig, denn nur so kam die Gruppe an ausreichend Material. „Für das Hochbeet mussten wir beispielsweise Holzpaletten aus dem Baumarkt besorgen, und auch für den Barfußpfad wurden einige Materialien benötigt. Das Geld dafür kam größtenteils aus Spenden“, erklärt Schmidt. Der Donnerstagabend und Freitagmorgen dienten somit größtenteils der Materialbeschaffung – bei der Wetterlage die deutlich angenehmere Aufgabe. Doch obwohl der angekündigte Regen zuverlässig über den gesamten Tag Präsenz zeigte, standen schon am Freitagvormittag die ersten Helfer knöchelhoch im triefnassen Rasen, um den Barfußpfad auszuheben. „Selbst die jüngsten aus der Gruppe haben sich von dem Wetter nicht abhalten lassen. Da waren wir echt stolz“, erzählt Ben Schulz.