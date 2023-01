Verwaltungsrat gibt Empfehlung an Stadtrat ab : Nicole Hartfelder soll im UBZ auf Werner Boßlet folgen

Zweibrücken In der Frage, wer auf den scheidenden Vorsitzenden des UBZ (Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken), Werner Boßlet, folgt, verdichten sich die Anzeichen, dass seine Stellvertreterin dies sein wird.

Das wurde nun auch in der jüngsten Sitzung des Verwaltungsrates des UBZ deutlich. Nach Informationen unserer Zeitung votierten die Mitglieder am Mittwoch für Hartfelder als künftige Vorstandsvorsitzende. Dem Vernehmen waren noch einige wenige weitere Kandidaten in der engeren Auswahl, wobei die Zahl der Bewerber (ausgeschrieben hatte die „UVE-GmbH für Managementberatung“ in Berlin; wir berichteten) nicht sehr hoch gewesen sei.