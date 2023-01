Nachruf : Ein Zweibrücker Original: Walter Pirmann ist tot

Zweibrücken Walter Pirmann setzte im Handel der Stadt Ausrufezeichen, er war ein Zweibrücker Original. Seine Liebe galt Südafrika. Mit 85 Jahren ist er gestorben. Heute ist die Trauerfeier.

„De Walter vumm Knauber“ – das war er rund 40 Jahre lang. Sobald es Frühling wurde, stellte er vor der Bäckerei den Kochstand auf und brutzelte seine berühmten Apfelpfannkuchen und Reibekuchen. Mit der Zange fröhlich klappernd lockte er die Passanten an. Hin und wieder (jetzt darf es gesagt werden) dämpfte er plötzlich die Stimme und sagte in verschwörerischem Ton: „Ich mach’ Dir ä Kiechelche mee druff!“

Walter Pirmann war ein Verkaufstalent. Geboren am 30. November 1937 im Hallgässchen, hat er sein Leben der Dienstleistung gewidmet. Bei Lebensmittel Schreiber ging er 1953 in die Lehre. Als Einzelhandelskaufmann wurde er jüngster Filialleiter in Ernstweiler. Als aus Schreiber Edelstolz wurde, blieb er Marktchef; es folgten Rewe, das „C + C-Lager“ und das Wasgau-Center. Dort drückte man ihm ein Mikrofon in die Hand und ließ ihn machen, was er am besten konnte: Kommunizieren. Walter Pirmann bewarb Obst und Gemüse und Sonderaktionen. Mit solch durchschlagendem Erfolg, dass er auch bei der Eröffnung neuer Märkte auftrat.