Pfützenbildung als Problem : Auf dem Sportplatz des SV Ixheim ruhen die Bagger weiterhin

Die Bagger auf dem Sportplatz des SV Ixheim stehen bereits seit Oktober still. Gemeinsam mit der Aufsichtsbehörde ADD lotet die Stadt das weitere Vorgehen aus. Foto: Mathias Schneck Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Stadt: Pfützen auf dem Baugrund und restlicher Tragschicht machen deutlich, dass umfangreichere Sanierung nötig ist. Derzeit Abstimmung mit ADD.

(eck) Die Sanierung des Sportplatzes des SV Ixheim wird zu einer Geduldsprobe. Kaum hatten die Arbeiten im September begonnen (wir berichteten), mussten sie auch schon wieder gestoppt werden. Seit Monaten schon stehen die Bagger still und viele Sportbegeisterte und Anwohner fragen sich: Wird das noch etwas?

Die Stadtverwaltung erklärt auf Anfrage unserer Zeitung, dass die Arbeiten tatsächlich schon länger ruhen. Seit Mitte Oktober würden die Bagger still stehen. Was sind eigentlich die genauen Gründe dafür? Stadtsprecher Jens John sagt, die Arbeiter hätten kurz nach Beginn der geplanten Sanierung festgestellt, „dass sich bei ergiebigerem Regen Pfützen auf dem Baugrund und der restlichen Tragschicht bilden“. Folge: Die Arbeiten werden komplexer als ursprünglich geplant, „weitere Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Erneuerung des Sportplatzes“ müssten getroffen werden, so John.