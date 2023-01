Zeugen gesucht : Mann schlägt mit Bratpfanne zu

Zweibrücken Die Polizei sucht Zeugen dieser ungewöhnlichen Auseinandersetzung.

(red) Bizarres Schauspiel in der Fußgängerzone: Am Samstagvormittag gegen 10.15 Uhr hat ein bisher unbekannter männlicher Täter im Alter von 30 bis 40 Jahren nach einem Streitgespräch in Höhe von Spielwaren Cleemann mit einer Bratpfanne auf zwei Passanten (männlich, 22 und 41 Jahre) eingeschlagen. Die beiden alkoholisierten Geschädigten wurden hierdurch, so teilt die Zweibrücker Polizei mit, leicht verletzt. Der schwarz gekleidete, unbekannte Täter entfernte sich danach in Begleitung eines weiteren etwa 30 bis 40 Jahre alten Mannes und eines etwa acht Jahre alten Kindes zu Fuß vom Tatort. Warum der Mann überhaupt eine Bratpfanne dabei hatte, bleibt bis auf weiteres im Dunkeln.