Gefahren-Vermeidung – aber nur auf dem Papier? UBZ: Kehrmaschinen-Pflicht auf Bürgerwunsch

Die Straßenreinigungssatzung enthält zudem noch einige kleinere Änderungen. Für die Bürger, die selbst reinigen müssen (was übrigens auch weiter für die Bürgersteige in den Ortsdurchfahrten gilt), praktisch am wichtigsten sein dürfte, dass der Wortlaut der Satzung künftig keine Zweifel mehr lässt, dass auch Laub zu entfernen ist. Die Neufassungen gelten zwar erst ab 1. Januar 2024, stehen aber schon auf den Homepages von Stadt und UBZ.