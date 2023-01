Merkur-Fotorätsel : Seltsam, öffne Dich!

Wo hat unser Fotograf nur dieses Motiv aufgespürt?

Was hat es nur mit diesem offenbar mit einer Schließanlage verriegelten Metalltürchen auf sich, das da mitten in der Stadt an einem alten Gebäude zwischen Regenrohr und Fenstersims befestigt ist? Die Lösung auf diese Frage wissen wir nicht – dafür aber, wo dieses Türchen zu finden ist. Sie auch? Schreiben Sie ihre Lösungung per Email an merkur@pm-zw.de.