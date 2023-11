Restaurant verzögert sich, Kämmerer-Posten weiter verwaist Anfragen im Rat zu KFC, Kämmerer und Parkausweisen

Zweibrücken · In der jüngsten Sitzung des Stadtrates richteten sich Räte wieder mit Anfragen an die Verwaltung. Harald Benoit (AfD) rief das geplante KFC-Restaurant am Kino-Kreisel in Erinnerung und fragte nach dem Sachstand.

29.11.2023 , 21:55 Uhr

KFC ist ein Fast-Food-Gigant und will deutschland weiter expandieren. Auch Zweibrücken steht, wie der Merkur bereits berichtete, auf der Agenda. Eine Freifläche am Kinokreisel, neben dem Cinema Europa, ist hierfür auserkoren. Doch verzögert sich die Ansiedlung, wie nun Oberbürgermeister Marold Wosnitza auf Anfrage der AfD im Stadtrat erklärte. (Symbolfoto) Foto: dpa/Oliver Berg