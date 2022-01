Anfragen für 2.2.2022 und 22.2.2022 : Zwei besondere Tage locken Heiratswillige

Ja, ich will – und zwar bitte an einem Tag, den man sich gut merken kann. Foto: dpa/Uwe Anspach

Zweibrücken 2.2.2022 oder 22.2.2022 – solch einen Hochzeitstag sollte sich jeder merken können. Beide Tage locken in Zweibrücken Verliebte.

Was gibt es schöneres, als verliebt „Ja“ zu hauchen? Und was könnte schlimmer sein, als wenige Jahre später den Tag zu vergessen, an dem eben dieses „Ja“ gehaucht wurde?

Eine Trauung an einem Tag mit besonderem Datum, mit außergewöhnlicher Ziffernfolge, ist hier hilfreich. Denn wer dereinst vergessen wird, dass er am 2.2.2022 oder am 22.2.2022 geheiratet hat, dem ist – bei aller Liebe – wohl nicht mehr zu helfen.

Das Standesamt der Stadt Zweibrücken sieht jetzt schon eine rege Nachfrage nach diesen beiden besonderen Tagen auf sich zukommen. Eigentlich gäbe es ja noch einen dritten möglichen Termin: den 20.2.2022. Aber: „Am 20.2.2022 wird nicht getraut, da es ein Sonntag ist“ erklärt die Verwaltung.

Am 2.2. und 22.2. ist dies allerdings möglich – und gefragt. Für den 2.2.2022 (einen Mittwoch) gibt es derzeit bereits sieben Reservierungen. Und für den 22.2.2022 (fällt auf einen Donnerstag) sind es aktuell schon neun.

Heiraten ist in Zeiten von Corona natürlich etwas besonderes, es gelten besondere Regeln, erklärt die Stadt-Pressestelle weiter. „Im Trauzimmer gilt, mit Ausnahme des Brautpaares, die 2G Regel.“

Nach derzeitigem Stand dürfen sich insgesamt zehn Personen im Trauzimmer zu der feierlichen Zeremonie aufhalten. Hierbei sind allerdings die beiden Hauptdarsteller (die Verliebten) und der Sekundant (der Standesbeamte) abzuziehen – heißt, maximal sieben Gäste.

Und wo sind in Zweibrücken aktuell überall Trauungen möglich? „Wir trauen im Trauzimmer im Rathaus, Herzogsaal und in der Fasanerie“, zählt die Pressestelle auf. Und ergänzt: „Von Mai bis September an jeweils drei Samstagen auch im Trauzimmer im Rosengarten.“