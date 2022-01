Zweibrücken : Rauch: Tatorte von Vandalismus verteilt in ganzer Innenstadt

Rauch: Tatorte von Vandalismus verteilt in ganzer Innenstadt

Graffitis und Schmierereien sind Teil des Vandalismus-Problems in Zweibrücken (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/Jan Woitas

Zweibrücken Die zunehmenden Fälle von Vandalismus in Zweibrücken (wir berichteten) verteilen sich über die ganze Innenstadt – wobei Schwerpunkte auszumachen sind. Das erklärt Christina Rauch (CDU), Beigeordnete der Stadt und Dezernentin des Ordnungsamtes.

Auf weitere Nachfrage machte Rauch am Donnerstag deutlich, dass Brennpunkte festzustellen seien. „Vermehrte Vandalismus-Schäden wurden in den vergangenen Monaten im Bereich des Wasserspielplatzes am Kleinen Exe, auf dem Schulgelände des Helmholtz-Gymnasium, des Hofenfels-Gymnasium, der Städtischen Musikschule und der Berufsbildende Schule festgestellt.“ Die Ordnungsamts-Dezernentin betonte, dass die Behörde sensibilisiert sei – im Rahmen der Möglichkeiten werde kontrolliert.